“Casi todos los jugadores profesionales han pasado por nuestros campeonatos nacionales, por lo que no dudo que de aquí salgan muchos, y de aquí también vamos a conformar a la selección que habrá de participar en el próximo Premundial”, explicó.

“El evento es algo muy bonito, muy emotivo, siento que es algo que no se les olvidará nunca. Los jugadores pueden tener nervios muy grandes, los cuales a veces no se pueden controlar, pero ahí influyen mucho los padres de familia, que estén apoyando y no los estén presionando”, explicó.

En la inauguración también asistieron ex jugadores de Grandes Ligas como Jorge Cantú, y los culichis Arnold León y Víctor Álvarez, entre otros.