“Desde chiquito este es el equipo que había seguido y pues me siento entusiasmado con todo el apoyo de mi familia para echarle ganas y salir con todo esta temporada”.

Lupe debutó en invierno en el 2019 y comentó que es muy satisfactorio llegar a una pelota tan demandante como lo es la LMP.

“Desde chico trabajé para llegar aquí y la verdad me siento muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad que me está brindando y no hay más que seguir adelante y seguir trabajando”.

El chamaco está consciente de que la pelea por formar parte del róster es dura y que le entusiasma estar rodeado de tantos jugadores jóvenes.

“Veo mucha hambre por llegar al equipo, va a haber mucha competencia y por eso trabajaré más para ganarme un puesto”.

Los verdes continuarán sus entrenamientos este viernes a las 18:00 horas y se espera que llegue a la ciudad el cubano Josuan Hernández.