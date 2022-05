Al nuevo timonel de Venados de Mazatlán , de apenas 43 años de edad, le gusta imprimir un sello en el que no se caiga en zona de confort y pasar de lo ordinario a hacer cosas extraordinarias, en las que estén involucradas todas las partes, incluyendo también gerencia y presidencia.

Vamos a trabajar, a trabajar muy fuerte en conjunto, hablaba con la directiva y esto no es solamente del mánager y cuerpo técnico, tenemos que ir trabajando en conjunto gerencia, presidente y mánager para tomar decisiones importantes para poder mejorar nuestro equipo.

- Representa para mí Venados un club, una ciudad donde tengo muy buenos recuerdos, fui partícipe de cuatro series finales, me tocó ganar un campeonato con Venados de Mazatlán , tengo recuerdos muy bonitos tanto en lo personal como en lo laboral. Ahora que me toca estar al frente de Venados , sé y entiendo lo que es la responsabilidad, entiendo la sed que tiene la gente de un campeonato, de regresar a la senda del triunfo.

- ¿Cuáles serían tus objetivos puntuales para la siguiente temporada, toda vez que ya diste a conocer varios de ellos en tu presentación?

- No me gusta ser irresponsable en prometer cosas, de las cuales todavía, pues no conozco a profundidad lo que es Venados, hablando del plantel de lo que tenemos en nombres, lo que sí puedo prometer es lo que tengo en control, que es mi trabajo, mi energía, mi experiencia, hacer un plan de trabajo, hacer un sistema, cambiar los hábitos que están ahí, salirnos de lo ordinario para irnos a lo extraordinario.

Todas esas cosas las puedo hacer, sé que me van a costar trabajo, sé que el convencer a las personas es el trabajo más difícil, pero para eso estamos, para dar pasos interesantes y sé que con eso vamos a dar lo que tenemos como metas a corto plazo, sé que eso nos va a permitir llegar a ello.

Gastélum dijo que se va a trabajar parar el bien de los muchachos, para el bien de todos, para cuando “suene la campana” les reditúe rápidamente todo lo que hagan.