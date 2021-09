“En el caso de (Francisco) Ríos ya tiró un buen bullpen, Zavala y Duarte están trabajando bien y los vamos a llevar poco a poco, no me gusta trabajar por trabajar y tardar largas horas en un estadio, me gusta trabajar por departamento y hacer las cosas bien hechas, aunque se tengan que repetir”, explicó el timonel del equipo.

El estratega compartió que ha tenido pláticas con jugadores de mayor experiencia al interior del plantel para que compartan su experiencia y sabiduría como lo es el caso de Maxwell León, en busca de concretar un gran equipo y cumplir la misión de la temporada.