SCT-Dizapama venció con un contundente marcador de 24-2 a Mariscos Shop by WTF-Correos, donde Aldo Rangel fue el pítcher ganador y Vicente López el perdedor.

En este encuentro destacaron en la ofensiva de los ganadores Roberto Angulo (4-3), Érick Vega (4-2) y Christopher Gutiérrez (2-2). Por los contrarios, Ramón Mora (4-4) y Leo Osuna (3-3).

PARA SABER

Este sábado se llevará a cabo la ceremonia de inauguración de la Liga de Beisbol Burócrata Federal FSTSE 2022, la cual se celebrará en el campo principal del Club Deportivo José Luis Sarabia, en punto de las 9:00 horas.

Durante esta ceremonia inaugural se estará reconociendo la trayectoria deportiva de Luis Ramón Lizárraga Lizárraga, Javier Rivas Beltrán, José Carlos Cháirez Cortez y José Luis Plata Camacho.

OTROS RESULTADOS

Categoría ‘A’

Magisterio 15

IMSS 3

Auditoría-SAT 19

Itmaz 9

Secretaría de Salud-ISSSTE-Sagarpa 11

Cobaes 3

Categoría ‘B’

SNTE Sección 53 ‘B’ 13

STASE-ETI 77 7

Poder Judicial Federal 6

Coordinación Sindical 27 6

SNTE Joven Sección 27-Carpintería Lizárraga 14

Hospital General 4

SÁBADO 21 DE MAYO

Categoría ‘A’

SCT-Dizapama vs. Magisterio

10:00 Horas, campo 1, Club Deportivo Muralla

Auditoría-SAT vs. The Mariscos Shop by WTF-Correos

10:30 Horas, campo 1, Club Deportivo Polluelos

Cobaes vs. IMSS

10:00 Horas, campo 3, Club Deportivo Sarabia

ISSSTE vs. Itmaz

10:00 Horas, campo Club Cangrejos

SNTE Sección 53 ‘A’ vs. Secretaría de Salud-Sagarpa-ISSSTE

10:00 Horas, campo 2, Club Deportivo Muralla

Descansa: UAS

Categoría ‘B’

SNTSA Sección 80 vs. Hospital General

10:00 Horas, campo 2, Club Deportivo Sarabia

Familia Guevara vs. SNTE Sección 53 ‘B’

10:00 Horas, campo 3, Club Deportivo Polluelos

SNTE Joven Sección 27-Carpintería Lizárraga vs. Titanes del Magisterio

10:00 Horas, campo 2, Club Deportivo Polluelos

Coordinación Sindical Sección 27 vs. STASE-ETI 77

10:00 Horas, campo 1, Club Deportivo Sarabia

Descansa: Poder Judicial Federal