WASHINGTON._ El momento clave de la lesión que sufrió el miércoles en el hombro Jacob deGrom fue en el tercer inning, cuando mostró signos de dolor tras un pitcheo ante Eric Sogard de los Cachorros. Pero deGrom cree que el inconveniente ocurrió en la entrada previa, cuando hizo un swing fallido ante una recta de Robert Stock. Cuando deGrom regresó a la loma para el tercer episodio, algo no estaba bien con su hombro.

Tampoco lo sintió del todo mal; razón por la cual el as no está actualmente en la lista de lesionados. Hablando por primera vez desde que se sometió a una resonancia magnética el jueves por la mañana, deGrom dijo el viernes que la molestia en el hombro, que lo sacó de su última apertura tras tres episodios, no fue algo totalmente desconocido. La única diferencia es que en esta ocasión lo sintió en medio de una apertura.

“Pienso que, si fuera algo serio, no podría tocarlo [sin sentir dolor]”, le dijo deGrom a MLB.com. “Normalmente comienza a molestar luego de lanzar, pero no durante un juego. Sentirlo en pleno partido no es normal. Me sentí bien durante los primeros dos innings. Creo que cuando fallé con un swing lo agravé, intentando contenerlo. Luego lo sentí al lanzar”.

Debido a que deGrom reconoce la molestia, le dijo al equipo que estaría bien con su rutina acostumbrada entre aperturas. Los Mets no vieron motivos para detenerlo luego de que la resonancia no mostrara ningún daño estructural.

deGrom tuvo su acostumbrada práctica el jueves y luego lanzó una lesión de bullpen de 10 pitcheos al día siguiente en el Nationals park. Tiene planeado lanzar otra más fuerte el sábado y abrir el lunes, si todo sale bien. El equipo lo está evaluando día a día, según el mánager dominicano Luis Rojas.

Asumiendo que deGrom efectivamente abre ante los Bravos, será interesante ver si los Mets lo dejan hacer swing. Rojas dijo a comienzos de esta semana que el equipo podría decirle que no lo haga, como lo hizo con Taijuan Walker a comienzos de año.

Pero deGrom es uno de los mayores competidores en el deporte, además de uno de los mejores lanzadores al bate, promediando .423 con más carreras empujadas (seis) que permitidas (cuatro).