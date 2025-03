PEORIA._ Tras su segunda presentación en la Liga del Cactus, Jacob deGrom describió su salida como “buena”.

deGrom permitió dos carreras en cuatro entradas contra los Marineros en una derrota 3-2 el miércoles por la tarde, permitiendo cuatro hits, otorgando dos bases por bolas y ponchando a tres. Como dijo deGrom, estuvo bien.

“No conseguí bajar la bola como quería con mi slider”, confesó deGrom. “Estaba fallando demasiado en el medio del plato. Nos salvamos la primera vez que pasamos por el orden, pero estuve luchando un poco con mi mecánica hoy. Me estaba abriendo un poco, principalmente en mi caída. No estaba bajando, no estaba trabajando hacia abajo de la loma como normalmente lo hago. Podemos trabajar en eso y partir desde ahí”.