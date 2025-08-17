Jonrón de Kirk es insuficiente y Azulejos es apaleado por Rangers

TORONTO._ Marcus Semien conectó un jonrón y anotó dos veces en su regreso a la alineación, y Nathan Eovaldi trabajó siete entradas para llevarse su séptima decisión consecutiva en la victoria del domingo 10-4 de los Rangers de Texas ante los Azulejos de Toronto para evitar perder la serie por barrida.

Wyatt Langford y Evan Carter conectaron cuadrangulares de dos carreras cada uno, y Corey Seager añadió un vuelacercas en solitario mientras Texas rompía una racha de cuatro derrotas consecutivas.

El primera base de los Rangers, Jake Burger, salió después de seis entradas debido a un dolor en la muñeca izquierda.

El dominicano Vladimir Guerrero Jr. y el mexicano Alejandro Kirk conectaron jonrones en solitario, pero eso fue todo el ataque que los Azulejos lograron contra Eovaldi (11-3). El derecho permitió dos carreras y cinco hits con seis ponches y sin bases por bolas.