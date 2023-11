MAZATLÁN._ La vida tiene preparados caminos inesperados para todas las personas, ese fue el caso de Jordan Sandberg , un mazatleco muy particular, debido a que aunque físicamente no parece mexicano, es un patasalada más que vive intensamente el beisbol.

Un camaleón al interior de Venados de Mazatlán

Las distintas facetas de Jordan le abrieron las puertas en el club Venados de Mazatlán, sitio donde desarrolla labores en el área de Coordinación Deportiva.

De igual manera, lleva la parte de las estadísticas para el equipo, donde trabaja con el trackman. De vez en cuando, también se suma a las labores operativas y viaja con la novena que comanda Luis Carlos Rivera.

“En realidad no pensaba terminar trabajando en un equipo de beis, pero sí estoy muy contento porque el beisbol es algo que siempre me ha gustado. Soy un enamorado del beisbol y de lo que sucede o no en el terreno de juego, entonces, el estar trabajando en algo que me gusta es algo que se disfruta”.