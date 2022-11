“Hoy celebramos la historia de éxito de un mazatleco que con mucha disciplina y sacrificio ha logrado estos objetivos, no hay límites para lograr los sueños y ellos se cumplen con mucha dedicación”, expresó González Zataráin.

El hoy en día primer latinoamericano lanzador en Grandes Ligas en ser parte de tres Series Mundiales agradeció el reconocimiento a su persona.

“Este reconocimiento me da mucha emoción, motivación para ser un deportista ejemplar y muy contento de estar aquí, son momentos que no voy a olvidar y son cosas que voy a tener en mi corazón, en mi mente, y me motiva para ser mejor cada día”, dijo Urquidy.