“Significa mucho para mí ese tipo de logros, contento, feliz por lo que he estado haciendo, por mi trabajo, no se me hace raro nada, todo lo logrado es por mi trabajo, es por lo que me desvelo a veces, por lo que me mato en el gimnasio, estudiando bateadores y demás”, explicó Urquidy a su llegada a Mazatlán.

“Creo que todo lo que he vivido son los frutos que he cosechado, es el trabajo, el nunca bajar los brazos y seguir trabajando, cada día esforzarme más para dar lo mejor de mí y ahí están los resultados”.