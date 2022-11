Diferente a playoffs/Serie Mundial del año pasado, cuando Lance McCullers Jr. estaba lesionado y el dominicano Cristian Javier aún era relevista, Urquidy y García no sólo no forman parte de la rotación abridora de los Astros en esta postemporada, sino también no son del grupo de relevistas de situaciones apremiantes.

¿Cómo se hace para cambiar de rol de esa manera?

“Es una preparación muy específica”, dijo Urquidy esta semana al tocar el tema. “Estoy en el bullpen y créeme que ahí, el calentamiento es un poco más rápido de lo normal. Yo creo que me he adaptado muy bien con la ayuda de mis compañeros; presto atención a lo que hacen y me ayudan. Creo que eso es lo que me mantiene listo para cuando me metan”.

Desde su debut en Grandes Ligas en el 2019, Urquidy ha sido abridor a tiempo completo, con la excepción de un par de presentaciones en relevo como novato. Con efectividad de por vida de 3.79 en sus cuatro temporadas en las Mayores, el oriundo de Mazatlán ha sido una sólida pieza en la rotación de Houston. Y en un total de 14.2 innings en Series Mundiales desde aquel 2019, Urquidy ha permitido apenas dos carreras limpias con 15 ponches.