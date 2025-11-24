Jorge Pérez y su brazo de calidad vuelven a Algodoneros

El experimentado serpentinero Jorge Pérez está de regreso con los Algodoneros de Guasave, quien a partir de este martes se sumará a este conjunto para disputar su tercera temporada en la Liga Mexicana del Pacífico, todas ellas con el equipo blanquiazul.

El nativo de Tolleson, Arizona, ha sido uno de los serpentineros abridores más efectivos con la escuadra sinaloense en los últimos años, de ahí que la directiva haya tomado la decisión de que vuelva, luego que la campaña anterior terminó con foja de tres victorias y seis derrotas, además de una efectividad de 2.65 en los 10 cotejos en los que vio acción como inicialista.

Este pícher derecho de 32 años de edad y 1.88 metros de altura, jugó su primera campaña con Guasave en la 2023-2024, donde terminó con un récord parejo de 3-3 en triunfos y reveses, pero se apuntó un magnífico porcentaje en carreras limpias admitidas de 1.87, además de un WHIP de 0.96, lo que lo ubicó como uno de los peloteros más queridos por la fanaticada algodonera.

En sus dos años en la pelota invernal este estadounidense tiene marca de seis aciertos y nueve caídas, además de una efectividad de 2.32 en los 18 duelos en los que ha estado como brazo inicialista, acumulando 101 entradas de trabajo, en las que ha regalado sólo 18 pasaportes a cambio de 46 ponches y un WHIP de 1.06.

Con la inclusión de Jorge Pérez se pretende darle solidez a la rotación de abridores, donde ya están también Víctor Vargas, Zach Willeman y el recién llegado Jacob Nix, así como Miguel Peña, pues en esta parte complementaria del calendario se debe mejorar con creces el accionar general del equipo para aspirar a estar en los play off en enero.