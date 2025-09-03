José Urquidy brilla en Triple A y se acerca a su debut con los Tigres de Detroit

José Urquidy continúa dando pasos firmes en su proceso de rehabilitación con los Tigres de Detroit. El mazatleco tuvo una destacada salida este martes en Triple A, donde lanzó tres entradas sin permitir carreras, con apenas un hit recibido y sin otorgar bases por bolas, en la derrota de su equipo por 10-3 ante Iron Pigs, filial de Filadelfia.

Esta actuación refuerza su candidatura para esta en el róster principal del equipo en la recta final de la temporada.

De acuerdo con el periodista Chris McCosky, el mánager A.J. Hinch señaló que Urquidy tendrá una salida más en Triple A antes de tomar una decisión definitiva sobre su incorporación.

El derecho de 30 años, quien no lanza en Grandes Ligas desde 2023 con los Astros de Houston, ha acumulado siete apariciones en ligas menores con récord de 1-1 y una efectividad de 5.40.

Hinch destacó que el proceso de recuperación tras una cirugía Tommy John suele tener altibajos, pero que Urquidy ha mostrado avances importantes.

Su experiencia en postemporada y capacidad como relevista largo podrían ser claves para Detroit, que pelea por mantenerse en la cima de la División Central de la Liga Americana.

La próxima salida del sinaloense será determinante para definir si está listo para regresar al máximo nivel. Mientras tanto, la afición mexicana sigue de cerca cada paso de su recuperación, con la esperanza de verlo nuevamente en acción en las Grandes Ligas.