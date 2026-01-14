José Urquidy critica regla de extranjeros en la LMB

El pítcher mazatleco José Urquidy alzó la voz sobre la polémica regla de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) que permite hasta 20 extranjeros en rósters de 38 jugadores.

Según el lanzador, esta medida ha provocado que muchos peloteros mexicanos se queden sin trabajo, pues en la temporada 2025 el 44 por ciento de los 567 inscritos fueron foráneos, principalmente de República Dominicana y Venezuela.

“Muchos paisanos se quedaron sin empleo. Eso me pone triste. No estoy diciendo que sea malo que jueguen extranjeros, pero debe haber una manera en la que puedan entrar más mexicanos”, declaró Urquidy, quién actualmente lanza para Leones del Escogido en entrevista con Diario Libre de República Dominicana.

El lanzador, que debutó en la MLB con los Astros en 2019, recordó que para muchos jugadores que no lograron llegar a Grandes Ligas, la LMB es la principal opción laboral.

En la última campaña de invierno con los Venados de Mazatlán, Urquidy registró un sólido desempeño con récord de 3-1, efectividad de 1.09 y 35 ponches en seis salidas.

La medida fue adoptada en 2024 por la Junta Directiva de la LMB con el objetivo de elevar la competitividad, aunque no será permanente. El plan contempla que para la temporada 2026-2027 los rósters incluyan al menos 20 mexicanos, y para 2028-2029 la cifra aumente a 22 nacionales.

Mientras algunos como el receptor Alejandro Kirk consideran que la regla fortalece el nivel de la liga, otros peloteros como Édgar Robles (Unión Laguna) y Édgar Arredondo (Monclova) han señalado que la decisión fue sorpresiva y obliga a los mexicanos a luchar con mayor intensidad por un lugar en su propio país.