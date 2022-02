MAZATLÁN._ A pesar de no ser su prioridad principal y de la confianza que tiene del arreglo laboral en Grandes Ligas, José Urquidy pudiera ser parte de Sultanes de Monterrey para la temporada 2022 de la Liga Mexicana de Beisbol.

El mazatleco pertenece en el beisbol de verano en México al equipo regiomontano.

“Puede haber una posibilidad de que juegue aquí en México, siempre y cuando no haya liga en Estados Unidos, pero la verdad sinceramente no creo que pase, creo que sí va a haber liga, entonces me estoy preparando físicamente, mentalmente, para reportar a Estados Unidos, aunque en verano sí pertenezco a Sultanes de Monterrey”, expresó Urquidy.

“Sé que cualquier cosa que suceda tengo las puertas abiertas con Sultanes de Monterrey, es el club al pertenezco, y en dado caso que no haya liga, claro que me gustaría en lo personal tener ahí unas cuantas salidas, pitchear unos cuantos juegos para estar en forma, para que mi brazo esté bien en el año y no dejar de jugar en este año”.

Confía en que exista un acuerdo laboral entre dueños y asociación de jugadores.

El máximo ganador mexicano en Serie Mundial con Astros de Houston y lanzador de Venados de Mazatlán en invierno ve con buenos ojos el arreglo patronal en Grandes Ligas.

“Es algo importante, las asociación es la que nos defiende y siempre ve por nuestro bien, no solamente para nosotros sino para nuestras familias, entonces en lo personal se me hace muy bien que lleguen a un acuerdo, que implanten más cosas a nuestro favor y es algo que también va ayudar a los nuevos muchachos que apenas van a debutar.

“Les va ayudar muy bien que acepten todas las propuestas que la asociación presente, entonces estoy de acuerdo con lo que están haciendo, es un bien para nosotros, por lo que ojalá se dé el acuerdo, debido a que nadie le conviene que no haya liga porque habría muchas pérdidas para MLB y de nosotros también”.