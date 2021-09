“Creo primero que nada que es bueno siempre que la preparación sea en el campo con el equipo, los deseos y las ganas son más, me gusta llegar antes para prepararme bien y estar con el equipo me hace estar más animado”.

“La verdad me siento bastante contento... cada vez que vengo a Los Mochis me siento como en casa, siempre me he sentido muy bien aquí, agradecido con la directiva y contento de estar de vuelta dispuesto a dar el cien por ciento para que salgan buenos resultados”.

Respecto a las prácticas comentó que le ha gustado el trabajo intenso y el ánimo que se percibe entre sus compañeros.

“He estado trabajando la ofensiva con Pedroso y con los cátchers que están aquí, creo que tenemos un pitcheo joven con muchas ganas de triunfar, creo que le estamos dando muy duros a los entrenamientos, acatando las instrucciones de los entrenadores... hay mucha hambre de jugar beisbol”.

Josuan se ha distinguido siempre por su excelente actitud dentro y fuera del terreno de juego algo que el atribuye al apoyo y educación que recibió de su familia.