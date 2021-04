“No puedo recordar una apertura mejor, del primer pitcheo hasta el último”, dijo el mánager Dave Roberts sobre Urías. “Eficiencia, control de sus tres lanzamiento, poniéndose delante de los bateadores. Tuvo un control total de su comando”.

Urías permitió apenas dos corredores: Una base por bolas de Kyle Lewis, el segundo bateador que enfrentó, más un sencillo al cuadro de Mitch Haniger en el tercer episodio. El zurdo también fue eficiente al hacer 88 pitcheos, 69 de los cuales fueron strikes.

Urías afirmó que el éxito se debió a “unos ajustes en mi mecánica” que hizo después de su más reciente apertura.

“Vengo trabajando en la curva”, dijo Urías. “Ésas son las cosas en las que me enfoco y por eso creo que pude tener la tarde que tuve con la curva”.

Los resultados fueron notables, pues nueve de los 17 swings fallidos que consiguió Urías – un tope para él esta campaña – fueron ante dicho pitcheo. Como dijo Roberts, el lanzamiento rompiente, que en realidad es más una combinación de curva y slider, o “slurve”, fue “la historia”.

“Se están moviendo diferente”, dijo el cátcher Austin Barnes acerca de los pitcheos rompientes de Urías. “Eso no es un pitcheo normal para mí. No he visto una curva lanzada así. Viene como de lado y la mueve muchísimo, además de que hace cosas diferentes al mismo tiempo. Algunas veces viene así, hacia abajo. Es un pitcheo complicado de ver para los bateadores. Hoy le estuvo funcionando”.

Considerado en algún momento el mejor prospecto de pitcheo de los Dodgers, Urías se está acercando cada vez más a cumplir con las expectativas que había a su alrededor cuando fue subido a las Grandes Ligas en agosto del 2016 con apenas 19 años. Una cirugía en el hombro izquierdo en el 2017 se atravesó en su camino. El sinaloense luego pasó tiempo saltando entre las Mayores y las menores – y entre el bullpen y la rotación— buscando tiempo para volver a ponerse en forma. Esa doble función continuó hasta la postemporada pasada, alcanzando su pico con Urías cerrando la victoria del Juego 6 de la Serie Mundial con 2.1 innings con cuatro ponches.

A Urías le ha tomado tiempo para llegar a ese lugar en el que la oportunidad y la salud se cruzan, pero en el 2021, el joven de 24 años se ha establecido como un efectivo y confiable abridor. Su primera apertura con 10 ponches o más es un significativo hito en ese camino.

Pero si bien son logros que vale la pena apreciar, Urías prefiere verlo como algo sobre lo que puede seguir mejorando.

“Durante el juego, uno no se enfoca en ese tipo de cosas”, explicó Urías. “Uno en verdad no sabe qué está pasando, sólo estás tratando de enfocarte, pitcheo a pitcheo, turno por turno. Obviamente, cuando el juego termina, entiendes mejor lo que lograste. Y luego, volver a trabajar y a enfocarse en ponerte listo para la próxima apertura y dar lo mejor de ti ese día”.

(Con información de MLB)