$!Julio Urías quiere poner su nombre junto al de Fernando Valenzuela

Si bien el sinaloense no es considerado como favorito por los expertos para lograr el preciado Cy Young , Urías mantiene ese anhelo.

“No era mi meta más grande este año el Cy Young, pero con los números que ponemos ha surgido. Aunque nos tengan ahí de último (de los nominados), ya me siento bendecido”, dijo entre risas Julio Urías.

Del mismo modo, aseveró que no le molesta el no estar considerado dentro de la conversación por el Jugador Más Valioso de la temporada.

“No, no me molesta. Hay tremendos jugadores en esta liga, tremendo talento y con números increíbles. Lo que salga sería bueno, pero mi gran reto es terminar saludable y si no se da es tomarlo de la mejor forma”, finalizó.