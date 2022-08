Tony Gonsolin ha superado por mucho su marca personal de innings y se ha visto algo vulnerable en la segunda mitad de la campaña. Tyler Anderson se perfila mejor como el que pueda sustituir a Urías en el rol de relevista/abridor que los Dodgers buscan emplear en los playoffs. Todo deja como la principal alternativa a Urías , quien no ha dado motivos para pensar que no esté listo para el momento.

Desde la pausa del Juego de Estrellas, Urías ha elevado su juego a otro nivel. En sus últimas cinco aperturas, lleva marca de 5-0 con efectividad de 1.09. También ha lanzado al menos seis episodios en cada una de dichas presentaciones. Urías ha tirado siete entradas en dos de sus últimas tres salidas. En la temporada, lleva promedio de carreras limpias de 2.49, la séptima mejor en las Mayores.

“Se trata del enfoque. He mantenido el enfoque”, explicó Urías. “He llegado lejos en los partidos y creo que me he ganado la confianza del mánager. He tratado de aprovechar la oportunidad, y eso fue lo que hice en este juego”.

Ahora, una de las interrogantes que los Dodgers deben aclarar en los siguientes dos meses es: ¿Quién será el abridor del Juego 1 en una serie de esta postemporada?

Urías está presentando buenos argumentos.

“Lo único que tiene que demostrar en un terreno de Grandes Ligas ahora es que puede ser el líder”, agregó Roberts. “Cuando sus tres pitcheos están en gran forma, es la mejor alternativa, por encima de cualquiera. No cabe dudas. Si hablamos del arsenal, son pocos los que serían mejor”.

(Con información de MLB)