LOS ÁNGELES._ Los Bravos, que han comenzado la temporada con récord de 0-4, recibieron más malas noticias el lunes, cuando MLB anunció que Jurickson Profar ha sido suspendido 80 juegos después de dar positivo por Gonadotropina Coriónica (hCG), una sustancia para mejorar el rendimiento que viola el Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Drogas de Major League Baseball.

La suspensión para Profar, de 32 años y quien firmó un contrato de tres años y 42 millones de dólares con los Bravos en enero, se extenderá hasta finales de junio. Si los Bravos clasifican para la postemporada este año, Profar no será elegible para participar.

Además de tener que reemplazarlo en el jardín izquierdo, los Bravos necesitarán encontrar a alguien más para ocupar el primer lugar de la alineación hasta que el venezolano Ronald Acuña Jr. regrese de su lesión.

Los Bravos emitieron el siguiente comunicado:

“Nos sorprendió y nos decepcionó mucho saber que Jurickson Profar dio positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento en violación del Programa Conjunto de Prevención y Tratamiento de Major League Baseball. Apoyamos plenamente el Programa y esperamos que Jurickson aprenda de esta experiencia”.

Profar conectó 24 jonrones – el tope de su carrera – y registró un OPS de .839 para los Padres el año pasado. El veterano se fue de 15-3 y recibió una base por bolas durante la serie inaugural de cuatro juegos de este año en San Diego.

Profar emitió su propio comunicado a través de la Asociación de Jugadores de MLB:

“Aficionados de los Bravos,

“Hoy es el día más difícil de mi carrera en el béisbol. Me siento devastado al anunciar que he sido suspendido por 80 juegos por Major League Baseball y la Oficina del Comisionado, por dar positivo por una sustancia prohibida esta temporada muerta. Esto es especialmente doloroso para mí porque cualquiera que me conozca y me haya visto jugar sabe que me apasiona profundamente este deporte. No hay nada que ame más que competir con mis compañeros de equipo y ser uno de los favoritos de los fanáticos.

“Quiero disculparme con toda la organización de los Bravos, mis compañeros de equipo y los fanáticos. Es debido a mi profundo amor y respeto por este deporte que nunca haría nada a sabiendas para hacer trampa. Me han hecho pruebas durante toda mi carrera, incluyendo ocho veces solo la temporada pasada, y nunca he dado positivo. Nunca tomaría voluntariamente una sustancia prohibida, pero asumo toda la responsabilidad y acepto la decisión de MLB.

“Estoy devastado porque no estaré en el terreno con mis compañeros de equipo durante los próximos 80 juegos. Espero volver a competir al más alto nivel esta temporada a mi regreso”.