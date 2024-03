Cuando inició el receso de temporada, el puertorriqueño Enrique “Kike” Hernández dejó claro que le gustaría regresar a los Dodgers. Luego de pasar año y medio con los Medias Rojas de Boston, Hernández volvió a Los Ángeles en la fecha límite de cambios.

Pero con el pasar del invierno, no estaba claro el regreso del boricua a los Dodgers. El club no tenía espacio en su róster de 26 y las ofertas que había recibido el utility no eran lo que él esperaba.

Pero a inicios de esta semana, los Dodgers finalmente empezaron a hacer movimientos para abrir un espacio, al cambiar al patrullero dominicano Manuel Margot a los Mellizos. Minutos después de eso, los Dodgers hicieron oficial un pacto con Hernández por un año y 4 millones de dólares.

“Hablé con [el presidente de operaciones de beisbol Andrew Friedman] y le dije: ‘Mira, si no puedes lograr algo en los próximos días, voy a pasar la página y me voy a ir a otro sitio, porque necesito hacer lo que sea mejor para mi familia’. Sentí que las oportunidades empezaban a alejarse si seguía esperando. Creo que todo salió bien porque ellos abrieron un espacio y estoy aquí ahora”.

Hernández dijo que se vio frustrado con algunos informes que indicaban que su decisión se había centrado en cuatro equipos, ninguno de los cuales eran los Dodgers. El oriundo de San Juan dijo que su decisión estuvo entre dos escuadras: Dodgers y Yanquis.

“Siento que, con la familiaridad que tengo con los coaches y la manera en la que mueven a los jugadores aquí, iba a tener más tiempo de juego que en otros lugares”, expresó Hernández. “Me gusta ganar, y este es un equipo hecho para llegar lejos”.

Desde el punto de vista de los Bombarderos, el mánager Aaron Bonne respondió: “Sabía que los Dodgers estaban en la puja [por Hernández] y creo que todo se trataba de que abrieran un espacio. Pero sé que tenía curiosidad de venir para acá”.

Además, el interés por parte de los Yanquis podría indicar que la directiva de Nueva York sigue intentando darle forma a su banca, en donde están los venezolanos Oswaldo Cabrera, Oswald Peraza, el colombiano Jeter Downs, Kevin Smith y Josh VanMeter buscando ganarse los últimos puestos del róster del equipo grande.

