El título de bateo, con promedio de .367, llegó en las últimas semanas de la temporada, un poco de manera sorpresiva.

“Yo estaba peleando el campeonato de jonrones. Tuve dos series muy buenas, 15 hits como en 20 turnos y eso fue donde subió mucho mi promedio de bateo”, comentó.

Muñoz no tenía en mente formar parte de algún cuerpo técnico este 2023. Sin embargo, el acercamiento de la oficina guinda, le cambió la perspectiva.

“Me habla Francisco Campos, me habla ‘El Fello’ Amézaga y en realidad, pues me movieron el tapete. Tomateros de Culiacán, que te tomen en cuenta para un puesto tan importante. Yo le vi todo lo positivo”, confesó.

Una de las virtudes que ve Alfredo Amézaga, nuevo mánager de la novena culichi, en Adán Muñoz, es su capacidad de hablar de frente y de forma honesta.

Para “El Chivo”, conducirse de esta forma, es un estilo de vida.

“Vengo de una familia donde siempre me enseñaron a siempre decir la verdad y que me digan la verdad cuando estoy mal. Yo siempre he sido así, no me gustan las mentiras”, dijo.

El nuevo coach de banca ha estado en constante comunicación con Amézaga y ambos tienen muy claro lo que esperan poner en el terreno de juego, a partir del próximo octubre.

“Queremos en Tomateros agresividad, en el buen sentido de la palabra. Queremos un equipo alegre dentro del terreno, que disfrute su trabajo, que juegue con garra y que le brindemos un gran espectáculo a la afición”, finalizó.