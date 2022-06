La Liga Mexicana del Pacífico dio a conocer el calendario oficial con el cual se jugará la Temporada 2022-2023, arrancando el 11 de octubre y finalizando el 29 de diciembre.

Las series inaugurales que fueron anunciadas en los días previos se jugarán del 11 al 16 de octubre con los duelos; Mexicali vs. Monterrey, Guasave vs. Culiacán, Mazatlán vs. Jalisco, Obregón vs. Hermosillo y Navojoa vs. Los Mochis.

El primer clásico sinaloense de la campaña entre Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán se dará del 28 al 30 de octubre en la capital sinaloense.