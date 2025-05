HOUSTON._ El capataz de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada, estaba molesto la noche del sábado, pero no por la derrota de su equipo por 13-9, que incluyó un primer inning de 10 carreras para los Rojos.

Su enojo se dirigía a las amenazas que recibió el lanzador Lance McCullers Jr., cuya primera apertura en el Daikin Park desde 2022 fue una de las peores de su carrera. McCullers se había perdido las últimas dos temporadas debido a problemas en el codo derecho, que derivaron en una cirugía en junio de 2023.

“Acabo de salir de mi oficina”, dijo Espada al comenzar su conferencia de prensa después del juego. “Y es muy lamentable que Lance McCullers... que haya personas que estén amenazando su vida y la de sus hijos por su actuación de esta noche. Es muy lamentable que tengamos que lidiar con esto, después de todo lo que ha hecho por esta ciudad, por este equipo...”.

“Yo también tengo hijos. Y realmente me enloquece tener que enfrentar esto. Es muy triste. Muy, muy triste”.

McCullers sólo pudo retirar a uno de los ocho bateadores que enfrentó, dejando a los Astros en un hoyo del que no pudieron salir. El primer episodio de los Rojos, que incluyó siete carreras a cuenta de McCullers, fue la entrada de más carreras para un rival de los Astros desde que los Rangers anotaron 11 en la tercera entrada el 19 de agosto de 2013.

“No ha lanzado en dos años y medio. Tenemos que darle tiempo, ¿de acuerdo?”, exclamó Espada, quien golpeó la mesa frente a él con el puño en repetidas ocasiones. “Esto no puede pasar. Me molesta mucho que esto le pase a los deportistas... estamos dando lo mejor de nosotros. Todos estamos dando lo mejor. Pero el hecho de que tengo que ir a mi oficina y lidiar con esto... vamos. Somos mejores que eso”.

McCullers, quien batalló con el control desde el inicio y sólo lanzó 17 de 36 pitcheos para strike, reconoció que fue “una noche difícil”.

“Entiendo que la gente es muy apasionada y que ama a los Astros y al beisbol, pero amenazar con encontrar a mis hijos y asesinarlos es algo bastante difícil de soportar”, expresó el derecho veterano, quien confirmó que las amenazas llegaron por redes sociales.

“Ha habido muchas, muchas amenazas a lo largo de los años dirigidas principalmente a mí, y creo que incluso una o dos personas han terminado en la cárcel por asuntos similares en el béisbol. Pero creo que involucrar a los hijos, amenazar con encontrarlos o decir que la próxima vez que nos vean en público los van a apuñalar... ese tipo de cosas son muy duras de escuchar como padre”.

McCullers abrió el juego otorgando base por bolas a TJ Friedl y luego golpeando a Matt McLain con cuenta llena. El dominicano Elly De La Cruz siguió con un cuadrangular por la banda contraria al jardín izquierdo.

Luego de conseguir su único out, McCullers permitió dos bases por bolas, un sencillo y un doble antes de salir del juego. Logan VanWey permitió que dos corredores heredados anotaran y cedió tres rayitas más, poniendo a los Astros en su mayor desventaja en un primer inning desde el 29 de julio de 2007, cuando los Padres tomaron ventaja de 11-0 en Houston.

“Obviamente uno quiere lanzar bien, pero creo que poner a tus compañeros en esa situación es lo que más duele”, comentó McCullers, quien generó solo dos swings fallidos entre los ocho pitcheos que provocaron swings. “No me he sentido muy cómodo con mis lanzamientos en mis dos últimas salidas. No sé si es por el tiempo sin lanzar. No siento nervios, pero tal vez no me estoy moviendo como estoy acostumbrado”.

“Uno falla en un escenario muy grande, con muchos ojos encima. Y no hay dónde esconderse. Al final del día, sólo quiero hacer mi trabajo. Solo quiero ser un buen lanzador para los Astros. Y creo que lo voy a lograr”.

Esta fue la segunda apertura más corta en la carrera de McCullers. El 4 de septiembre de 2020 enfrentó a cinco bateadores, con 18 lanzamientos, sin sacar outs ante los Angelinos, y luego fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por irritación en un nervio del cuello.

McCullers también registró una salida de un solo out en la 11ma apertura de su carrera en las Mayores, el 3 de agosto de 2015, cuando lanzó 43 pitcheos y permitió seis carreras y siete hits ante los Rangers. Eso resultó en casi tres semanas en Doble-A Corpus Christi.

Espada no dio indicios de que McCullers se perderá su próxima apertura, prevista para el próximo fin de semana contra los Rangers en Arlington.

“Vamos a seguir ayudándolo, y esperamos que mejore”, dijo Espada. “Y seguirá teniendo oportunidades”.