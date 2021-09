“Estoy contento por la responsabilidad, ojalá pueda dar buen espectáculo, siempre doy el máximo esfuerzo cuando estoy fildeando, y la gente sabe que siempre doy el máximo por tratar de ayudar a mis compañeros, para hacer una buena jugada y ganar partidos”.

El pelotero de 28 años de edad llegó a Venados vía negociación con Guasave a cambio del también jardinero Francisco Hernández.

Su presentación en el beisbol invernal se dio en la temporada 2013-2014 y se mantuvo ahí hasta que arribó a Guasave en la campaña 2019-2020.

“Con los compañeros me siento muy bien, buena armonía, todos los muchachos se llevan bien, platicas con el que sea, te reciben bien y me da gusto que me acoplaron rápido.

“El clima es un poco caliente, desgastante, pero sabemos que así es Mazatlán, pero las ganas aquí están y estamos trabajando para la temporada”.