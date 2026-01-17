$!Lorenzo Bundy: ‘Estamos muy orgullosos, ahora vamos por la corona 14 de Tomateros’

El equipo dirigido por Lorenzo Bundy hiló siete victorias consecutivas en los playoffs y ahora se prepara para enfrentar a los Charros de Jalisco a partir del miércoles 21 de enero, en lo que será la revancha de la final de la temporada pasada.

Los Tomateros de Culiacán avanzaron a la final de la Liga Mexicana del Pacífico tras eliminar en cuatro juegos a los Algodoneros de Guasave , una barrida que les aseguró también el boleto a la Serie del Caribe 2026 .

En entrevista, Bundy destacó el esfuerzo de sus peloteros y la importancia de mantener la racha positiva.

“Estamos muy contentos, muy orgullosos de mi equipo. Siete juegos seguidos ganando en playoffs, no es fácil. Hoy (el jueves) no jugamos nuestro mejor beisbol, muy temprano estuvimos variando situaciones, pero al final sacamos un juego completo”.

El estratega subrayó que lo más importante fue conseguir la victoria y asegurar el pase a la final, donde buscarán el campeonato número 14 en la historia de la organización guinda.

“Terminamos la cosa más importante, la victoria. Ya vamos a pasar para la final. Ellos van a tener un chance por ganar el campeonato número 14 en la historia de los Tomateros de Culiacán. Entonces estamos muy contentos. Y pues, adelante, adelante”.

Con el ánimo a tope, Bundy y sus Tomateros ya enfocan su preparación para medirse a Jalisco, un rival que también llega con fuerza tras eliminar a Mexicali y que buscará impedir que Culiacán sume otra corona en el circuito invernal.