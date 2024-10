LOS ÁNGELES._ ¿Cómo responderán los Dodgers en esta ocasión?

Por tercer año consecutivo, Los Ángeles ha avanzado directamente a la Serie Divisional al ser uno de los primeros dos sembrados de la Liga Nacional, con el sistema implementado en el 2022 que incluye la ronda extra del Comodín para empezar los playoffs.

En ese primer año de dicho sistema, los Dodgers fueron sorprendidos por los Padres – sus oponentes en la venidera Serie Divisional de la Liga Nacional desde el sábado en Los Ángeles – que eliminaron a los azules al ganar la serie al mejor de cinco 3-1. Y en el 2023, unos Dodgers debilitados en su pitcheo abridor fueron barridos por los sorpresivos Diamondbacks, que apenas ganaron 84 partidos en la campaña regular, pero llegaron hasta la Serie Mundial.

Los Ángeles no gana una serie de postemporada desde que conquistaron el Juego 5 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en el 2021 sobre los Gigantes. Desde entonces, con casi una semana de descanso – o quizás óxido – han perdido cinco de seis encuentros en la ronda divisional, con marcador global de 31-21 en su contra.

Entonces, ¿cómo está la mentalidad ahora en Chávez Ravine para revertir esa tendencia?

“La veo diferente”, dijo esta semana el mánager de los Dodgers, Dave Roberts, al tocar el tema. “No quiero decir que los muchachos no estuvieran preparados, ni que no estuvieran esforzándose ni que no les importara (en las otras series). Pero hay un nivel diferente de intensidad, con ese mal sabor de boca cuando sales temprano de la postemporada”.

Una vez más, los Dodgers arrasaron este año en la temporada regular, ganando la mayor cantidad de juegos en Grandes Ligas, 98, y llevándose su undécimo título del Oeste de la Liga Nacional en las últimas 12 campañas. Con la superestrella adquirida vía la agencia libre, Shohei Ohtani, cumpliendo a carta cabal como bateador designado y poniendo números inéditos en las Mayores, Los Ángeles llega a estos playoffs como uno de los grandes favoritos.

Aunque Freddie Freeman y el venezolano Miguel Rojas están apenas recuperándose de sus dolencias – el primero de un esguince en el tobillo derecho y el segundo de un desgarre en el aductor izquierdo – la alineación de los azules es un monstruo con Ohtani, Mookie Betts, Freeman, el dominicano Teóscar Hernández, Max Muncy, Will Smith y varios otros. Fueron los líderes de Grandes Ligas en slugging y OPS, segundos en carreras anotadas y terceros en jonrones, entre otros departamentos en que estuvieron entre los mejores.

El pitcheo abridor ha sufrido, por supuesto, con la ausencia de nombres como Clayton Kershaw, Tyler Glasnow y Gavin Stone, pero Los Ángeles se irá con Yoshinobu Yamamoto y Jack Flaherty en los Juegos 1 y 2 contra San Diego, respectivamente. Y el relevo de los Dodgers, el cuarto mejor de MLB en la campaña regular con efectividad colectiva de 3.53, es un aspecto crucial del club.

“Tenemos un grupo bien talentoso con mucha experiencia en los playoffs”, expresó también esta semana el gerente general de los Dodgers, Brandon Gomes. “Y nuestro bullpen es un componente bien, bien fuerte de este equipo. Tendremos opciones bien buenas para cada partido”.

En el papel, a pesar de las lesiones en el pitcheo abridor, los Dodgers lucen una vez más como un fuerte candidato a llegar lejos en la postemporada. Pero, volviendo al tema original, ¿cómo van a cambiar la historia de los últimos dos años, cuando equipos aguerridos y más a tono viniendo de fuertes Series del Comodín derrotaron a ediciones de Los Ángeles que claramente se veían “oxidados”?

“Creo que es un poco diferente ahora mismo, con nosotros haber jugado partidos increíblemente intensos antes del fin de semana pasado contra San Diego, luchando hasta el final”, dijo Gomes, refiriéndose a la penúltima serie de la temporada regular en que los Dodgers lograron finalmente alejarse de los Padres en la lucha por el título del Oeste. “Estamos aumentando la intensidad mientras nos acercamos a los juegos. Muchas de las cosas han sido de los mismos jugadores, con ellos enfocándose en la unidad del equipo y asegurándose de que estén todos en la misma página. Desde ese punto de vista, es un aspecto diferente. Están enfocados en hacer las cosas juntos en esta ocasión.

“Creo que mucho tiene que ver con la forma en que estamos estructurando nuestras prácticas y el poder utilizar las diferentes tecnologías que tenemos. Se trata de asegurarnos de que estemos totalmente preparados para lo que siempre vemos como un aumento en la velocidad de la recta y calidad del pitcheo en la postemporada”.

De su parte, Roberts – en su novena postemporada al frente de los Dodgers, equipo que ha llevado a tres Series Mundiales y el título del Clásico de Otoño en el 2020 – confía en que su tropa sabrá prender los motores desde el Juego 1 del sábado.

“Nosotros somos el equipo con el mejor récord del beisbol. Tenemos mucho que demostrar”, manifestó el piloto. “Mucha gente ha dudado de nosotros. Creo que nuestros muchachos han aceptado eso para desafiarlo y me gusta eso. Me gusta esa actitud. Me gusta esa mentalidad de cazador de nuestra parte.

“Los equipos que luchan más fuerte, que compiten más fuerte, tienen el mayor éxito. Y es así en todas las facetas del juego”.

Una tercera eliminación consecutiva en la ronda divisional es lo que más se teme en Los Ángeles.

Juegos de la SDLN

Sábado 5 de octubre

NY Mets en Filadelfia

13:08 Horas

Lanzadores

S/D vs. Zack Wheeler

San Diego en Los Ángeles

17:38 Horas

Lanzadores

Dylan Cease vs. Yoshinobu Yamamoto