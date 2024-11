Los Mellizos volvieron a firmar a Daniel Duarte

CIUDAD DE MÉXICO._ Los Mellizos de Minnesota volvieron a contratar a Daniel Duarte, a unos días de que el relevista se convirtiera en agente libre, desechando una asignación a ligas menores.

El derecho que cumplirá 28 años el mes que viene, solo lanzó cuatro innings en 2024 y fue en las Mayores, donde compilaba 1-0 y efectividad de 2.25 en dos relevos cuando se lastimó el codo que necesitó de una cirugía que aún lo tiene en convalecencia.

En tres temporadas en Grandes Ligas, tres de ellas con los Rojos de Cincinnati, Duarte registra 4-0, un rescate y 3.39 en carreras con 28 chocolates y 20 bases por bolas en 38 innings y un tercio.

Su labor más consistente la tuvo en 2023 en el bullpen de los Rojos: 3-0, un salvamento y pcla de 3.69, en 31 apariciones y 31 innings y dos tercios.

EN Guasave, los aficionados empiezan a preocuparse por los desempeños de sus importados: Drew Avans (.259, 0, 7), Justin Wyle (.242, 2, 14), Víctor Labrada (.216, 3, 6) y Narciso Crook (.160, 0, 0).

Mientras preguntan por el cubano Yadir Drake (.319, 2, 14), cuya ausencia del plantel va para dos semanas y resulta que su participación en el Premier 12 apenas inició en el frente japonés.

También les incomodan el rendimiento de los nativos titulares Keven Lamas (.149, 0, 5), el veterano Jesús Castillo (.240, 1, 5) y Roberto Ramos (.215, 3, 8), quien acaba de tener una jornada de dos jonrones.

UN día como hoy, en 1972- Los Yaquis de Ciudad Obregón conectaron 4 bambinazos en el primer inning (John Scott, John Grubb, John Hilton y Héctor Torres) para encaminarse a una victoria ,10x3, sobre los Cañeros de Los Mochis.

En 1996- Los Azulejos de Toronto y los Piratas de Pittsburgh completaron un intercambio de nueve jugadores, y los canadienses adquieren al segunda base que buscan, Carlos García, de 29 años. Además, Toronto agregó a sus filas al jardinero Orlando Merced y al relevista Dan Plesac. Los Piratas reciben seis prospectos, entre ellos el receptor Craig Wilson, el jugador de cuadro Abraham Núñez y el lanzador José Silva.

Hoy es el cumpleaños de Yasmany Tomás (34), Daniel Castro (32), Francisco Lindor (31) y Curt Schilling (58).

**”Ser honesto no te traerá muchos amigos, pero te traerá los correctos”.- John Lennon.

EN seguidillas.-EL abridor zurdo de los Sultanes de Monterrey, Édgar Torres (0-4, 3.62) no ha ganado en seis aperturas, no obstante haber admitido tres o menos carreras en cinco de ellas... En República Dominicana, una jueza decidió no presentar cargos al bigleaguer, Wander Franco, por posesión de una arma de fuego que empuñó durante una parranda que terminó en zafarrancho... Al campo corto de los Rays de Tampa Bay le falta la madre de las comparecencias, en un tribunal, por abuso sexual a una menor, el 12 de diciembre próximo... Los Piratas arrebataron a los Azulejos a su instructor de bateadores, Matt Hague, otro de los casos de oscuros bigleaguers que se ha establecido como coaches. Hague solamente bateó .226 con 7 impulsadas en 84 turnos en el Big Show y hace varias lunas, en 2010-2011, promedió .143 en 8 encuentros con Águilas de Mexicali.

