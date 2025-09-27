$!Los muchachos, muy interesantes, con físicos bastante grandes: Édgar Osuna

“Los muchachos muy interesantes, con físicos bastante grandes, bien desarrollados. Creo que ‘Chuyito’ ( Jesús Ríos ) está muy bien al día de hoy, esperemos que se ponga en óptimas condiciones, que afine, para que empiece la temporada bastante bien”, dijo Osuna.

MAZATLÁN._ El coach de pitcheo de bullpén de Venados de Mazatlán , Édgar Osuna elogia el trabajo de los jóvenes que se encuentran en la pretemporada del club, en el Estadio Teodoro Mariscal .

“También están aquí un grupo de jóvenes que están aquí entrenando, que también están en desarrollo, pero bastante interesantes”.

El ex pítcher de Venados de Mazatlán ve con buenos ojos que cada vez más haya más mazatlecos en la organización.

“Creo que es bien importante para la comunidad mazatleca el ver muchachos mazatlecos que se han desarrollado aquí en el puerto, que buscan la oportunidad, pero que tienen el talento de estar aquí y que no dejen de trabajar porque esto es apenas el inicio”.