Luis Robert, con el alta para ver acción de juego

CHICAGO._ El patrullero cubano Luis Robert recibió luz verde para iniciar el miércoles su asignación de rehabilitación en Clase-A Fuerte Winston-Salem, lo cual significa un gran paso para la esperanza de los Medias Blancas de ver al equipo en el tope de condiciones en el 2021.

El alta llegó luego de un entrenamiento el lunes de Robert en el Camelback Ranch en Glendale, Arizona, donde el guardabosque viene rehabilitándose. El cubano sufrió un desgarro en el flexor de la cadera derecha el 2 de mayo. No necesitó pasar por el quirófano.

“Nunca había experimentado una lesión tan grave”, confesó Robert. “Mi primer pensamiento fue sobre la posibilidad de volver en esta temporada. Había mucho dolor.

“Afortunadamente, no fue tan grave como se pensó en un principio y luego recibí la noticia de que sí podría volver este año. Me sentí mucho mejor. Primero, pasé meses sin caminar y luego comencé a dar pequeños pasos. Cuando empecé a correr, tenía miedo, porque no podía hacerlo al 100% y tenía temor de perder una de mis mejores herramientas”, mencionó Robert. “Estaba preocupado, pero luego mi cuerpo reaccionó bien y comencé a sentirme mucho mejor. Me he sentido muy bien en estas últimas dos semanas”.

En 25 juegos en el año, Robert batea .316/.359/.463 con un jonrón, ocho empujadas y cuatro bases robadas. Con sus cinco herramientas, el cubano ganó un Guante de Oro en su año de novato en el 2020.

Ha aumentado la confianza de poder retomar su mejor nivel durante el proceso de rehabilitación. Pero Robert piensa que podrá probarlo una vez vea acción de juego.

“Ahí es cuando veré si el miedo sigue ahí o no”, confesó Robert. “Ahora mismo, sólo estoy esperando para ver acción a ver qué pasa. Una vez esté ahí, les diré cómo está el factor del miedo.

“Estoy bien contento con el proceso y los resultados que he tenido. No esperaba que fuera tan rápido. Estoy emocionado”.