DETROIT._ Shohei Ohtani toleró un hit y recetó ocho ponches en su primer juego completo en las Grandes Ligas, mientras que Taylor Ward sacudió dos jonrones para que los Angelinos de Los Ángeles derrotasen el jueves 6-0 a los Tigres de Detroit en el primer partido de una doble cartelera.

Ohtani (9-5) no permitió un hit hasta el quinto inning, cuando Kerry Carpenter abrió la parte baja con un sencillo. Pero prácticamente no dio más libertades en el mismo día que los Angelinos confirmaron que el versátil astro japonés — pítcher y bateador — no será transferido antes de la fecha límite de canjes.