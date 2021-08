$!Manuel Espinoza, el culichi que está más que orgulloso de vestirse de Tomatero

“Muy contento de haber jugado con el equipo de mi ciudad. Fue un sueño que desde niño tuve el de jugar con Tomateros, y gracias a Dios se me cumplió”, declaró el joven lanzador formado en las ligas infantiles de la Región III y que debutó con los guindas en la Temporada 2020-21.

Manuel de Jesús Espinoza llegó a los 13 veces campeones como primera selección de Draft en el año 2017, y desde entonces se ha preparado para estos momentos.

“El jugar con Culiacán el invierno pasado, me sirvió enormemente y esto me dio la oportunidad de lanzar en clase ‘A’; tengo más experiencia, situación que ahora mucho me ha ayudado, pese a que el inicio en la LMP no fue lo que yo esperaba, pero fui mejorando y las cosas me resultaron cada vez mejor”, declaró el joven lanzador.