LAKELAND._ Esta es la época de la primavera en la que comienza a surgir el debate sobre quién será el abridor del Día Inaugural en los distintos campamentos. Para algunos equipos que tienen un as establecido, la respuesta sobre quién tomará la bola ese día es obvia. Para otros, que podrían tener un par de candidatos dignos de ese honor, todo se reduce a un conteo hasta cinco; el lanzador que esté en camino de lanzar el 27 de marzo siguiendo un esquema de apertura cada cinco días es la elección lógica para el primer juego.

En el campamento de los Yanquis, los planes originales quedaron descartados cuando se confirmó que Gerrit Cole quedará fuera de toda la temporada 2025 tras someterse a una cirugía Tommy John a principios de esta semana. Inicialmente, se asumió —erróneamente— que el zurdo Max Fried, la gran adquisición de Nueva York en la temporada baja, sería el encargado de abrir contra los Cerveceros en exactamente dos semanas.

Sin embargo, lo más realista es esperar que Carlos Rodón haga esa apertura. Rodón se subirá al montículo el sábado contra los Rays y, si los Yanquis le otorgan dos días extra de descanso entre ahora y el Día Inaugural, estará alineado para abrir el 27 de marzo, dejando a Fried como el abridor del segundo juego, dos días después.

La responsabilidad de iniciar una la temporada trae consigo una gran dosis de responsabilidad, lo que da relevancia a la decisión de quién abrirá en el Día Inaugural. No obstante, ese debate no dura mucho, y eventualmente la conversación gira en torno a quién está listo para tomar la bola alrededor de 34 veces (o más) a lo largo de la campaña regular. Fried, quien firmó un contrato de ocho años y 218 millones de dólares en diciembre pasado, está encaminado para asumir esa carga, lo cual es una buena noticia para un equipo que ha sufrido importantes bajas por lesión esta primavera.

Trabajando por primera vez con el receptor Austin Wells el jueves, Fried no presentó mayores complicaciones en su apertura de 57 lanzamientos contra una alineación de los Tigres que en su mayoría será la que usen en el Día Inaugural. Estuvo casi perfecto, salvo por un jonrón solitario del venezolano Gleyber Torres en la primera entrada. Después de eso, retiró a los 11 bateadores restantes que enfrentó,.

“Su repertorio estuvo bueno”, expresó el mánager Aaron Boone. “Creo que todos sus lanzamientos hicieron exactamente lo que él quería. El ponche que logró con un cambio fue excelente”.

Las lesiones han golpeado la profundidad de los Yanquis, pero la rotación comienza a tomar forma. Marcus Stroman, quien llegó al campamento sin garantías de asegurar un puesto en la rotación, ahora es la mejor apuesta para ocupar el tercer lugar detrás de Fried, mientras que Clarke Schmidt, quien ha tenido un inicio retrasado en la primavera, se perfila para estar en la parte trasera de la rotación.

En cuanto a su propio rol, Fried, un veterano que terminó dos veces en el top cinco de la votación del Cy Young durante sus ocho años con los Bravos, no está preocupado por cómo se resolverá la situación.

“No he escuchado mucho, pero para mí, no es un gran problema”, admitió. “Cuando me digan que lance, estaré listo”.

