BOSTON._ Los Medias Rojas de Boston, que atraviesan un buen momento, tienen la oportunidad de añadirle más profundidad a su roster si dos jugadores actualmente lesionados pueden tener un impacto en el club en la recta final.

El preparador clave Justin Slaten, parado a finales de mayo por una lesión en el hombro derecho que se convirtió en un complicado problema nervioso, está progresando a buen ritmo y podría estar de vuelta en el bullpen antes de que termine el mes.

De su parte, las cosas no están tan claras para el infielder mexicano Marcelo Mayer, quien recibió una inyección en su dolorida muñeca derecha hace tres días con la esperanza de que la molestia disminuya lo suficiente como para que pueda volver a la acción en algún momento de esta temporada.

“Todavía necesito pasar por todo el proceso de fortalecimiento, recuperar el rango de movimiento y, a partir de ahí, seguir trabajando”, explicó Mayer. “Me la pusieron hace como tres días, así que todavía está un poco adolorido por el lugar de la inyección. Tenemos un gran equipo y lo único que quiero es jugar, así que opté por la vía de la inyección y espero estar lo suficientemente bien para jugar; y si no, sabré que di el 100 por ciento tratando de volver al campo”.

En cuanto a Slaten, dio un paso tangible hacia adelante antes del juego del martes contra los Reales, al lanzar su primera sesión completa desde el montículo desde la lesión. Hace un par de días, Slaten tuvo más bien una sesión de tacto y sensación.

Me sentí muy bien”, aseguró Slaten. “Estoy bien emocionado por la forma en que me recuperé después de la ligera sesión de montículo del otro día. Hoy me sentí muy bien. Así que, súper emocionado”.

De esa manera, Slaten cree que está más cerca de regresar de lo que “la gente se imagina”.

En el caso de Mayer, fue honesto pero esperanzado sobre su situación.

La parte de la muñeca que se lesionó es el Complejo del Fibrocartílago Triangular (TFCC por sus siglas en inglés), que mantiene estabilizada la articulación. Mayer ya lidió con esta lesión en su primera temporada profesional completa en el 2022.

Si el fortalecimiento y la rehabilitación no funcionan, la cirugía podría ser una posibilidad para Mayer.

“Simplemente entrarían y harían una cirugía microscópica si fuera necesario. Creo que la rehabilitación sería de unos dos a tres meses”, indicó Mayer.

¿Es algo que podría ocurrir en el receso de temporada, incluso si vuelve a jugar este año?

“La verdad no estoy seguro”, indicó Mayer. “Mira, eso es algo de lo que se hablará cuando suceda. Ahora mismo mi enfoque es hacer todo lo que pueda para tratar de volver al terreno”.

(Con información de MLB)