Mazatleco Juan Mora es el cuarto Novato del Año en la historia de los Acereros

Juan Mora, jardinero y segunda base de los Acereros de Monclova, fue elegido como el Novato del Año 2025 de la Liga Mexicana de Beisbol.

La elección corrió a cargo del Comité Elector de las Nominaciones Especiales LMB 2025, integrado por miembros del área deportiva, staff de coaches, cronistas, jefes de prensa y community managers de los 20 equipos de la LMB; además de medios de comunicación locales de las 20 plazas del circuito y por medios nacionales.

Juan Mora se impuso en la elección a Carlos Medina (Sultanes), Gilberto Vizcarra (Dorados/Leones), Alejandro Quezada (Charros), Bryan Corral (Acereros), Eduardo Mares (Guerreros), Enrique Castillo (Tigres), Erick Rodríguez (Sultanes), Luis Santos (Sultanes) y Roberto Castro (Bravos).Mora se convierte en el primer Novato del Año que tienen los Acereros de Monclova desde que Iván Terrazas compartiera la designación en 2006 con Salvador Robles, de los Diablos Rojos.

Es el cuarto en la historia de la Furia Azul que se lleva al Horno más grande de México el premio al Novato del Año, selecto club que ahora integran Florentino Vázquez (1985), Germán Leyva (1989), Iván Terrazas (2006) y Juan Mora (2025).