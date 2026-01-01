$!Mexicali golpea en la décima y deja heridos a Yaquis en su propia casa

CIUDAD OBREGÓN._ Doblete productor de Alex Mejía en la décima entrada envió a Estevan Florial con la carrera de la ventaja, con la cual los Águilas de Mexicali derrotaron 3 carreras a 2 a Yaquis de Ciudad Obregón en el inicio de la serie de postemporada de la Liga Mexicana del Pacífico. Para la apertura de la cuarta entrada los Águilas de Mexicali rompieron los ceros con sonoro cuadrangular de Yadir Drake sobre la barda del jardín izquierdo, adelantándose en el score 1 carrera por 0.

Los Yaquis le dieron la vuelta al juego en el complemento del quinto rollo. Alonso Gaitán anotó con sencillo de Santiago Chávez para empatar las acciones y Allen Córdoba timbró la segunda con lanzamiento descontrolado, para poner la pizarra 2 carreras a 1. En la entrada de la suerte, los emplumados empataron el encuentro. Norberto Obeso conectó profundo por el central derecho para limpio doble, Wynton Bernard recibió pasaporte y con sencillo de Marco Jaime se anotó la de la igualada a 2 carreras. Los lanzadores de relevo llevaron el juego hasta la décima entrada donde los Águilas de Mexicali tomaron la ventaja. Cade Gotta recibió pasaporte abriendo la tanda, Estevan Florial en intento de sacrificio entregó corredor en la intermedia, llegando al pentágono con doblete de Alex Mejía por el prado derecho y tomar la ventaja 3 carreras a 2.