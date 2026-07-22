Mexicano Gerardo Carrillo debuta en Grandes Ligas en triunfo de Diamondbacks sobre Atléticos

PHOENIX._ El mexicano Gerardo Carrillo cumplió el sueño de llegar a las Grandes Ligas al debutar con los Diamondbacks de Arizona, que derrotaron 15-5 a los Atléticos en el Chase Field.

El lanzador originario de Guadalajara, Jalisco, ingresó al relevo en la sexta entrada en sustitución del abridor Merrill Kelly y lanzó dos episodios, en los que permitió una carrera, tres imparables, otorgó una base por bolas y recetó un ponche en su primera actuación en el mejor beisbol del mundo.

Carrillo, de 27 años, recibió el llamado al equipo grande después de una destacada temporada con los Reno Aces, sucursal Triple A de Arizona, donde registró marca de 7-3, efectividad de 4.15 y 57 ponches en 43.1 entradas durante la campaña 2026.

Su camino hacia las Mayores incluyó un largo recorrido por el sistema de ligas menores. Fue firmado originalmente por los Dodgers de Los Ángeles tras destacar con Toros de Tijuana, y posteriormente formó parte de las organizaciones de los Nacionales de Washington y los Rangers de Texas, antes de llegar a los Diamondbacks.

Con su presentación, Carrillo se suma a la lista de peloteros mexicanos que han debutado en las Grandes Ligas y da un paso importante en una carrera marcada por la perseverancia y el desarrollo en el beisbol profesional.