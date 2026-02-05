Beisbol
México anuncia róster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Comisión de Selecciones Nacionales presentó la lista oficial de 30 peloteros que representarán a México en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol 2026, con figuras de MLB y talento nacional en todas las posiciones
Noroeste/Redacción
05/02/2026
05/02/2026 18:18

La Selección Mexicana de Beisbol ya tiene definidos a los 30 jugadores que defenderán la camiseta tricolor en el Clásico Mundial 2026, un torneo que reunirá a lo mejor del beisbol internacional. El mánager Benjamín Gil y la Comisión de Selecciones Nacionales dieron a conocer el róster, que combina experiencia en Grandes Ligas, juventud y peloteros consolidados en ligas profesionales.

En la receptoría destacan Alejandro Kirk, figura de los Toronto Blue Jays, y Alexis Wilson, quien aporta solidez defensiva. El cuadro mexicano contará con bateadores de poder y versatilidad como Jonathan Aranda, Joey Meneses, Rowdy Téllez, Luis Urías y Ramón Urías, además de jóvenes promesas como Nick Gonzáles, Joey Ortiz y Jared Serna.

Los jardines estarán reforzados por estrellas como Randy Arozarena, héroe del pasado Clásico, junto a Jarren Durán, Alek Thomas, Julián Ornelas y Alejandro Osuna, quienes aportan velocidad y contacto.

El pitcheo mexicano luce profundo y variado, con brazos de experiencia como José Urquidy, Javier Assad, Andrés Muñoz y Gerardo Reyes, acompañados por talentos emergentes como Alexander Armenta, Luis Gastélum y Samuel Natera. También figuran lanzadores con recorrido internacional como Taijuan Walker, Brennan Bernardino, Taj Bradley y Víctor Vodnik, además de Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García y Alex Carrillo.

El equipo mexicano forma parte del Grupo B, compartiendo espacio con las selecciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia. El debut de la escuadra tricolor será el viernes 6 de marzo donde enfrentará a la escuadra de Inglaterra.

A continuación, los nombres de los 30 peloteros que representarán a México en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol:

RECEPTORES

Alejandro Kirk

Alexis Wilson

JUGADORES DE CUADRO

Jonathan Aranda

Nick Gonzáles

Joey Meneses

Joey Ortiz

Jared Serna

Rowdy Téllez

Luis Urías

Ramón Urías

JARDINEROS

Randy Arozarena

Jarren Durán

Alek Thomas

Julián Ornelas

Alejandro Osuna

LANZADORES

Alexander Armenta

Javier Assad

Brennan Bernardino

Taj Bradley

Alex Carrillo

Jesús Cruz

Daniel Duarte

Robert García

Luis Gastélum

José Urquidy

Andrés Muñoz

Samuel Natera

Gerardo Reyes

Taijuan Walker

Víctor Vodnik

