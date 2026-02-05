$!México anuncia róster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección Mexicana de Beisbol ya tiene definidos a los 30 jugadores que defenderán la camiseta tricolor en el Clásico Mundial 2026, un torneo que reunirá a lo mejor del beisbol internacional. El mánager Benjamín Gil y la Comisión de Selecciones Nacionales dieron a conocer el róster, que combina experiencia en Grandes Ligas, juventud y peloteros consolidados en ligas profesionales.
En la receptoría destacan Alejandro Kirk, figura de los Toronto Blue Jays, y Alexis Wilson, quien aporta solidez defensiva. El cuadro mexicano contará con bateadores de poder y versatilidad como Jonathan Aranda, Joey Meneses, Rowdy Téllez, Luis Urías y Ramón Urías, además de jóvenes promesas como Nick Gonzáles, Joey Ortiz y Jared Serna.
Los jardines estarán reforzados por estrellas como Randy Arozarena, héroe del pasado Clásico, junto a Jarren Durán, Alek Thomas, Julián Ornelas y Alejandro Osuna, quienes aportan velocidad y contacto.
El pitcheo mexicano luce profundo y variado, con brazos de experiencia como José Urquidy, Javier Assad, Andrés Muñoz y Gerardo Reyes, acompañados por talentos emergentes como Alexander Armenta, Luis Gastélum y Samuel Natera. También figuran lanzadores con recorrido internacional como Taijuan Walker, Brennan Bernardino, Taj Bradley y Víctor Vodnik, además de Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García y Alex Carrillo.
El equipo mexicano forma parte del Grupo B, compartiendo espacio con las selecciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia. El debut de la escuadra tricolor será el viernes 6 de marzo donde enfrentará a la escuadra de Inglaterra.
A continuación, los nombres de los 30 peloteros que representarán a México en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol:
RECEPTORES
Alejandro Kirk
Alexis Wilson
JUGADORES DE CUADRO
Jonathan Aranda
Nick Gonzáles
Joey Meneses
Joey Ortiz
Jared Serna
Rowdy Téllez
Luis Urías
Ramón Urías
JARDINEROS
Randy Arozarena
Jarren Durán
Alek Thomas
Julián Ornelas
Alejandro Osuna
LANZADORES
Alexander Armenta
Javier Assad
Brennan Bernardino
Taj Bradley
Alex Carrillo
Jesús Cruz
Daniel Duarte
Robert García
Luis Gastélum
José Urquidy
Andrés Muñoz
Samuel Natera
Gerardo Reyes
Taijuan Walker
Víctor Vodnik