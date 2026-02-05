$!México anuncia róster para el Clásico Mundial de Beisbol 2026

La Selección Mexicana de Beisbol ya tiene definidos a los 30 jugadores que defenderán la camiseta tricolor en el Clásico Mundial 2026, un torneo que reunirá a lo mejor del beisbol internacional. El mánager Benjamín Gil y la Comisión de Selecciones Nacionales dieron a conocer el róster, que combina experiencia en Grandes Ligas, juventud y peloteros consolidados en ligas profesionales. En la receptoría destacan Alejandro Kirk, figura de los Toronto Blue Jays, y Alexis Wilson, quien aporta solidez defensiva. El cuadro mexicano contará con bateadores de poder y versatilidad como Jonathan Aranda, Joey Meneses, Rowdy Téllez, Luis Urías y Ramón Urías, además de jóvenes promesas como Nick Gonzáles, Joey Ortiz y Jared Serna.

Los jardines estarán reforzados por estrellas como Randy Arozarena, héroe del pasado Clásico, junto a Jarren Durán, Alek Thomas, Julián Ornelas y Alejandro Osuna, quienes aportan velocidad y contacto. El pitcheo mexicano luce profundo y variado, con brazos de experiencia como José Urquidy, Javier Assad, Andrés Muñoz y Gerardo Reyes, acompañados por talentos emergentes como Alexander Armenta, Luis Gastélum y Samuel Natera. También figuran lanzadores con recorrido internacional como Taijuan Walker, Brennan Bernardino, Taj Bradley y Víctor Vodnik, además de Jesús Cruz, Daniel Duarte, Robert García y Alex Carrillo. El equipo mexicano forma parte del Grupo B, compartiendo espacio con las selecciones de Estados Unidos, Gran Bretaña, Brasil e Italia. El debut de la escuadra tricolor será el viernes 6 de marzo donde enfrentará a la escuadra de Inglaterra.