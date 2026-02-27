$!México define a Assad y Walker como abridores para el arranque del Clásico Mundial 2026

La rotación abridora de la Selección Mexicana entra en la recta final de ajustes rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026. A una semana del primer compromiso, el cuerpo técnico únicamente ha definido a dos serpentineros para iniciar juegos: Javier Assad y Taijuan Walker.
Las ausencias de José Urquidy y Taj Bradley modificaron los planes originales del staff encabezado por el mánager Benjamín Gil, quien trabaja en Arizona con peloteros de la Liga Mexicana de Beisbol y algunos agentes libres mientras determina quiénes completarán la rotación en la primera ronda.
En entrevista con Grupo ACIR, Gil confirmó que Assad abrirá el primer encuentro y Walker el segundo, mientras que el tercer abridor continúa sin definirse. Sobre Bradley, explicó que el lanzador optó por mantenerse con su nueva organización en Grandes Ligas para pelear por un lugar en el róster, descartando así su participación en el torneo.
De acuerdo con el calendario, Assad tomará la pelota el 6 de marzo ante Gran Bretaña; Walker hará lo propio el 8 de marzo frente a Brasil. Los compromisos del 9 de marzo contra Estados Unidos y del 11 ante Italia siguen pendientes en cuanto al responsable desde la lomita.
Assad, de 28 años, suma cuatro temporadas en las Grandes Ligas con los Cachorros de Chicago, con 78 apariciones —54 como abridor— y marca de 18-12. Su experiencia en rol inicialista fue clave para otorgarle la responsabilidad del Juego 1.
Por su parte, Walker, de 33 años, acumula 13 campañas en MLB, con 251 participaciones y 230 aperturas, además de récord de 77-71. Su trayectoria lo convierte en uno de los brazos con mayor recorrido dentro del róster mexicano.
Ambos ya vistieron la franela nacional en el Clásico Mundial de Beisbol 2023. En esa edición, Assad trabajó como relevista con 5.2 entradas sin permitir carrera, mientras que Walker abrió un juego y lanzó cuatro innings en blanco. Ahora, en 2026, tendrán la misión de marcar el paso desde el inicio, en espera de que el cuerpo técnico defina las piezas restantes de la rotación.