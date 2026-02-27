$!México define a Assad y Walker como abridores para el arranque del Clásico Mundial 2026

La rotación abridora de la Selección Mexicana entra en la recta final de ajustes rumbo al Clásico Mundial de Beisbol 2026. A una semana del primer compromiso, el cuerpo técnico únicamente ha definido a dos serpentineros para iniciar juegos: Javier Assad y Taijuan Walker.

Las ausencias de José Urquidy y Taj Bradley modificaron los planes originales del staff encabezado por el mánager Benjamín Gil, quien trabaja en Arizona con peloteros de la Liga Mexicana de Beisbol y algunos agentes libres mientras determina quiénes completarán la rotación en la primera ronda.

En entrevista con Grupo ACIR, Gil confirmó que Assad abrirá el primer encuentro y Walker el segundo, mientras que el tercer abridor continúa sin definirse. Sobre Bradley, explicó que el lanzador optó por mantenerse con su nueva organización en Grandes Ligas para pelear por un lugar en el róster, descartando así su participación en el torneo.