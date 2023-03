En torneos de beisbol de primer nivel, donde se ven las caras los mejores, Estados Unidos y México no han jugado lo suficiente como para cultivar recuerdos similares a la historia futbolística compartida por los dos países. El juego correcto, en el lugar correcto, en el momento correcto, puede cambiar eso. Y ha llegado el momento de que la rivalidad beisbolera entre Estados Unidos y México se eleve en importancia cultural.

Castilla, cuyos 320 jonrones en las Mayores son la mayor cantidad para un jugador nacido en México, es el coach de la banca de la selección de México. Para ser claros, no mira más allá del partido inaugural del torneo del sábado contra Colombia. Pero se da cuenta del potencial trascendente del escenario del domingo.

Pero Óliver Pérez, entonces un joven zurdo de 24 años perteneciente a los Mets, abrió por México y desconcertó a los bateadores estadounidenses durante tres entradas en blanco. Jorge Cantú impulsó dos carreras contra Clemens, quien cargó con la derrota.

Gil, un jugador de cuadro de aquel equipo mexicano del 2006, dijo que el impacto de la victoria fue “enorme” ... y aún perdura.

“Eso hizo que muchos fanáticos de los deportes en México se convirtieran en fanáticos del beisbol”, indicó.

Michael Young, siete veces convocado al Juego de Estrellas, era el primer bate del equipo de Estados Unidos en Anaheim esa noche. Ahora forma parte del cuerpo técnico estadounidense que lidera el mánager Mark DeRosa. Young planea hacer referencia al dolor de aquella derrota en sus conversaciones con los jugadores de la selección estadounidense antes del encuentro del domingo.

“Recuerdo que estaba tan [molesto] como lo he estado alguna vez en un juego de beisbol”, dijo Young. “Ya habíamos jugado varias veces para ese momento, pero ninguno de nosotros estaba preparado para jugar beisbol de ese nivel. Estábamos acostumbrados a una serie de tres juegos o una serie de siete juegos en la postemporada. Estábamos teniendo problemas para batear como un equipo. Había un talento increíble. Pero de un golpe, parpadeamos, y el juego había terminado. Estaban celebrando. Jugaron un gran beisbol.

“Recuerdo que fui al clubhouse, di un vistazo y pensé, ‘Esto no debió haber pasado. Este equipo es demasiado bueno’. Hasta el día de hoy, 17 años después, me afecta. Todavía me afecta. Pero así es la competencia. En verdad nunca lo superas”.

El resultado definió tres narrativas que duraron por años: Japón, y no Estados Unidos, avanzó a la semifinal y se coronó en la primera edición del Clásico; Estados Unidos esperaría otros 11 años para ganar el oro; y México demostró que era capaz de superar a su vecino al norte, y lo volvió a hacer con un triunfo por 5-2 en el Chase Field en el Clásico del 2013, en el que el conjunto estadounidense nunca llegó a tener la ventaja.

Siete años después de la derrota, Young recibió una invitación inesperada para jugar por México en el Clásico del 2013. Young nació en California, pero su madre, Anna, es 100 por ciento de origen mexicano. La selección estadounidense también le ofreció a Young en puesto en su róster en aquella ocasión. Al final, Young decidió permanecer en los entrenamientos primaverales con su nuevo equipo, los Filis de Filadelfia. Reconoce ahora que le hubiese sido difícil cambiar de uniforme y jugar por la selección que cortó su sueño de un título en el Clásico del 2006.

Rowdy Téllez tiene una historia parecida que lo llevó a elegir otra selección para el torneo este año. Como Young, Téllez nació y se crió en California. Como Young, Téllez tiene raíces mexicanas. Gil le ofreció a Téllez un puesto en la selección mexicana después de una campaña 2022 en la que el cañonero empalmó 35 cuadrangulares por los Cerveceros de Milwaukee.