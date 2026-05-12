$!Miguel Ojeda y Pablo Ortega son nuevos ‘inmortales’ del beisbol mexicano

Este martes fueron dados a conocer los peloteros que integrarán la Generación 2026 del Salón de la Fama de Beisbol Mexicano y entre ellos destacan el cátcher Miguel Ojeda, los lanzadores Pablo Ortega y Rodrigo López, así como el primera base y bateador designado Erubiel Durazo.
Los también pítcheres Ricardo Solís y Mike Paul, además del cronista José “Pepe” Segarra forman parte de los elegidos.
Ojeda marcó una época tanto en los Diablos Rojos del México (LMB) como en Venados de Mazatlán (LMP) al grado de convertirse en uno de los receptores referentes del beisbol mexicano.
“El Negro de Guaymas” fue campeón con ambos clubes y en el invierno, logró, además, ganar dos Series del Caribe, siendo una de ellas con Venados y la otra como refuerzo de Tomateros.
Por su parte, Ortega coincidió en la misma época con Venados, siendo una de las anclas en el pitcheo que le dio a los rojos una seguidilla de seis finales consecutivas en la década de los 2000.
En el verano, Ortega brilló intensamente con los Tigres de México/Puebla/Quintana Roo.
Rodrigo López, nacido en Tlalnepantla, Estado de México, construyó una destacada carrera como pítcher, convirtiéndose en uno de los lanzadores mexicanos con mayor trayectoria en las Grandes Ligas. El derecho lanzó durante 11 temporadas en Grandes Ligas con equipos como Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, Rockies de Colorado, Diamondbacks de Arizona y Filis de Filadelfia, acumulando más de 80 victorias.
En 2002 tuvo su mejor temporada con 15 victorias y nueve derrotas con 3.57 de efectividad en 29 aperturas y cinco relevos, que lo pusieron en segundo lugar en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana.
Además, fue parte importante de la Selección Mexicana en las ediciones de 2006, 2009 y 2013 y posteriormente se convirtió en directivo, ocupando el cargo de gerente general de la novena nacional rumbo al Clásico Mundial en las ediciones de 2023 y 2026.
Por su parte, Erubiel Durazo dejó huella como uno de los bateadores mexicanos más poderosos de su generación. El sonorense brilló con los Diamondbacks de Arizona, organización con la que conquistó la Serie Mundial de 2001. Ahí dio el batazo clave para derrotar a los Bravos de Atlanta en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y llevar a su equipo al Clásico de Otoño.
Durazo destacó por su capacidad ofensiva, superando el centenar de cuadrangulares entre MLB y la Liga Mexicana del Pacífico, donde igualmente fue figura con los Naranjeros de Hermosillo. Además jugó en la Liga Mexicana de Beisbol con los Sultanes de Monterrey donde fue Novato del Año en 1997.
López y Durazo fueron exaltados en la categoría de Mexicanos en Grandes Ligas.
Ricardo Solís fue seleccionado en la categoría de veterano.
En tanto, Segarra fue elegido en la categoría de cronista, reconociendo una trayectoria de décadas narrando el beisbol de Grandes Ligas y de Liga Mexicana de Beisbol.
La ceremonia de exaltación se realizará en la segunda mitad del año en el recinto del Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, en Monterrey, donde los nuevos inmortales recibirán oficialmente el máximo reconocimiento del beisbol nacional.
Los elegidos
Estos son los nombres de los tres elementos que resultaron electos entre los Jugadores del Beisbol Mexicano:
Nombre/Votos
Miguel Ojeda/21
Pablo Ortega/20
Mike Paul/17
De la cédula de Mexicanos en Grandes Ligas fueron elegidos:
Erubiel Durazo/31
Rodrigo López/25
En la cédula de Veteranos resultó electo:
Ricardo Solís/16
Por último, en la cédula de cronistas fue elegido:
José “Pepe” Segarra/11