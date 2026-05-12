$!Miguel Ojeda y Pablo Ortega son nuevos ‘inmortales’ del beisbol mexicano

Este martes fueron dados a conocer los peloteros que integrarán la Generación 2026 del Salón de la Fama de Beisbol Mexicano y entre ellos destacan el cátcher Miguel Ojeda, los lanzadores Pablo Ortega y Rodrigo López, así como el primera base y bateador designado Erubiel Durazo. Los también pítcheres Ricardo Solís y Mike Paul, además del cronista José “Pepe” Segarra forman parte de los elegidos. Ojeda marcó una época tanto en los Diablos Rojos del México (LMB) como en Venados de Mazatlán (LMP) al grado de convertirse en uno de los receptores referentes del beisbol mexicano.

“El Negro de Guaymas” fue campeón con ambos clubes y en el invierno, logró, además, ganar dos Series del Caribe, siendo una de ellas con Venados y la otra como refuerzo de Tomateros. Por su parte, Ortega coincidió en la misma época con Venados, siendo una de las anclas en el pitcheo que le dio a los rojos una seguidilla de seis finales consecutivas en la década de los 2000. En el verano, Ortega brilló intensamente con los Tigres de México/Puebla/Quintana Roo. Rodrigo López, nacido en Tlalnepantla, Estado de México, construyó una destacada carrera como pítcher, convirtiéndose en uno de los lanzadores mexicanos con mayor trayectoria en las Grandes Ligas. El derecho lanzó durante 11 temporadas en Grandes Ligas con equipos como Padres de San Diego, Orioles de Baltimore, Rockies de Colorado, Diamondbacks de Arizona y Filis de Filadelfia, acumulando más de 80 victorias. En 2002 tuvo su mejor temporada con 15 victorias y nueve derrotas con 3.57 de efectividad en 29 aperturas y cinco relevos, que lo pusieron en segundo lugar en la votación para el Novato del Año de la Liga Americana. Además, fue parte importante de la Selección Mexicana en las ediciones de 2006, 2009 y 2013 y posteriormente se convirtió en directivo, ocupando el cargo de gerente general de la novena nacional rumbo al Clásico Mundial en las ediciones de 2023 y 2026.