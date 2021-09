“Personalmente me siento bien, pero con un sabor medio amargo, quería llegar hasta el final, pero no se pudo y se hizo una buena pelea, era un equipo (El Águila de Veracruz) que se decía no iba a llegar lejos y llegamos a playoff”, señaló Granberry.

El pelotero de 26 años de edad debutó con los porteños y en este beisbol en la temporada 2017-2018.

“Estoy muy agradecido por la oportunidad que se me está presentando de estar en el puerto, con Venados, feliz y preparado de estar desde el inicio, listo para dar el cien por ciento”.