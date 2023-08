Con tres triunfos al hilo y luego de ponchar a 12 en el encuentro ante Colorado, el culichi se muestra confiado en poder salir con la victoria este sábado.

“Este juego tiene muchos altibajos”, dijo Urías. “Las dos últimas temporadas he podido ser muy regular, pero este año hemos tenido que luchar contra algunas cosas que me han hecho ser un poco inconsistente. Pero ahora me siento bien física y mentalmente, y creo que estamos volviendo al buen camino”.

El regreso de Urías a su mejor forma ha venido a contribuir a una rotación de Dodgers que tras pasar por momentos casi de pánico ahora se ha solidificado en el mejor momento.