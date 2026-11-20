HERMOSILLO._ Con triunfo victoria iniciaron los Naranjeros de Hermosillo la última serie de la primera vuelta de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico al imponerse este viernes cinco carreras a dos a los Mayos de Navojoa en el estadio “Fernando Valenzuela” de Hermosillo. Naranjeros atacó pronto en el encuentro al tomar la ventaja en la misma primera entrada, Luis Durango Jr recibió base por golpe y se estafó posteriormente la intermedia y con imparable Nick Solak lo impulsó con la carrera de la quiniela ante los lanzamientos del derecho Dalton Rodríguez, Milán Tolentino continuó con doblete que colocó corredores en segunda y tercera y Ruben Ibarra con rodado a las paradas cortas envió al pentágono en pisa y corre a Solak colocando el juego 2-0, Dylan Jasso con doblete al prado derecho produjo la tercera carrera en los spikes de Milán Tolentino ampliando la ventaja Naranja.

Wilmer Ríos abrió el juego por Naranjeros y el distro logró colgar el cuatro ceros a la ofensiva de los Mayos, fue hasta la apertura del quinto capítulo cuando la tribu se quitó la blanqueada gracias a cuadrangular solitario de Ciro Norzagaray que colocó la pizarra 3-1. En el quinto capítulo Naranjeros volvió a despegarse gracias a sencillo remolcador de par de carreras de Dylan Jasso que impulsó a Milán Tolentino y Ruben Ibarra para dar ventaja de cuatro carreras a la Escuadra Naranja. Wilmer Ríos dejó el juego ganado al tener una labor de cinco capítulos donde permitió una carrera y seis hits, ponchó a cuatro rivales y no otorgó pasaporte, fue relevado por el zurdo Luis Márquez quien permitió una carrera la cual fue impulsada con doblete de Alonso Gaitán que envió al plato a Carlos de la Cruz con la segunda anotación de los visitantes.