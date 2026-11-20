HERMOSILLO._ Con triunfo victoria iniciaron los Naranjeros de Hermosillo la última serie de la primera vuelta de la temporada 2026-2027 de la Liga Mexicana del Pacífico al imponerse este viernes cinco carreras a dos a los Mayos de Navojoa en el estadio “Fernando Valenzuela” de Hermosillo.
Naranjeros atacó pronto en el encuentro al tomar la ventaja en la misma primera entrada, Luis Durango Jr recibió base por golpe y se estafó posteriormente la intermedia y con imparable Nick Solak lo impulsó con la carrera de la quiniela ante los lanzamientos del derecho Dalton Rodríguez, Milán Tolentino continuó con doblete que colocó corredores en segunda y tercera y Ruben Ibarra con rodado a las paradas cortas envió al pentágono en pisa y corre a Solak colocando el juego 2-0, Dylan Jasso con doblete al prado derecho produjo la tercera carrera en los spikes de Milán Tolentino ampliando la ventaja Naranja.
Wilmer Ríos abrió el juego por Naranjeros y el distro logró colgar el cuatro ceros a la ofensiva de los Mayos, fue hasta la apertura del quinto capítulo cuando la tribu se quitó la blanqueada gracias a cuadrangular solitario de Ciro Norzagaray que colocó la pizarra 3-1.
En el quinto capítulo Naranjeros volvió a despegarse gracias a sencillo remolcador de par de carreras de Dylan Jasso que impulsó a Milán Tolentino y Ruben Ibarra para dar ventaja de cuatro carreras a la Escuadra Naranja.
Wilmer Ríos dejó el juego ganado al tener una labor de cinco capítulos donde permitió una carrera y seis hits, ponchó a cuatro rivales y no otorgó pasaporte, fue relevado por el zurdo Luis Márquez quien permitió una carrera la cual fue impulsada con doblete de Alonso Gaitán que envió al plato a Carlos de la Cruz con la segunda anotación de los visitantes.
En la séptima entrada el zurdo Jimmy Burnette subió a lanzar por Naranjeros y en cuatro rivales retiró el episodio para así lograr mantener la diferencia de tres carreras en la pizarra.
El derecho Juan Gámez lanzó en blanco el octavo episodio por Hermosillo al retirar en cuatro oponentes el inning.
Colten Brewer fue el encargado de lanzar la novena entrada buscando el salvamento, el estadounidense comenzó su trabajo permitiendo doblete de Alejandro Quezada, Ciro Norzagaray roleteó a segunda base para entregar el primer out avanzando en la jugada Quezada rumbo a la antesala, Brewer ponchó a Édgar Lugo para el segundo tercio y con rodado a la intermedia de River Town terminó el juego con victoria para Hermosillo.
El pítcher ganador resultó Wilmer Ríos, con el descalabro cargó Dalton Rodríguez y Colten Brewer se apuntó el salvamento.
Este sábado continuará la serie con el segundo encuentro a partir de las 18:00 horas en el estadio “Fernando Valenzuela”, por Naranjeros el abridor será el hermosillense José Rolando Mora mientras que por Mayos lanzará Daniel de la Fuente.