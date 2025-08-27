$!Ohtani suma 9 de los 19 ponches de Dodgers que impone récord del club y barre a Rojos

LOS ÁNGELES._ La noche del miércoles, los Dodgers celebraron el talento ofensivo de Shohei Ohtani con un bobblehead para conmemorar su campaña 50-50 del 2024. Y también vieron al fenómeno dar un gran paso al frente en su rol como lanzador. Por primera vez como un Dodger, Ohtani completó cinco entradas, permitiendo solo una carrera mientras establecía marcas personales para él este año con nueve ponches y 87 lanzamientos en la victoria de Los Ángeles por 5-1 sobre los Rojos en el Dodger Stadium. La primera victoria de Ohtani con los Dodgers ayudó a su equipo a convertirse en el primer club en barrer a Cincinnati esta temporada.

Ohtani aportó casi la mitad de los 19 ponches de los Dodgers en el juego, un récord para la franquicia un encuentro de nueve innings desde al menos 1901. Cuando el repertorio de un pítcher consiste en siete tipos de lanzamientos, un lanzador puede verse muy diferente de una apertura a otra. El miércoles, Ohtani utilizó su curva mucho más que en sus aperturas anteriores. La lanzó 23 veces, lo que representó el 26 por ciento de sus lanzamientos. En sus primeras 10 salidas, había tirado un total de 11 curvas. Demostró ser un lanzamiento efectivo para terminar los turnos, ya que consiguió cuatro de sus ponches con la curva. Su recta de cuatro costuras, mientras tanto, tocó las 100 mph cuatro veces, alcanzando un máximo de 100.3. Podría haber sido una noche muy diferente para Ohtani, ya que las cosas casi se le van de las manos en un laborioso segundo inning en el que tuvo que tirar 27 envíos. Ohtani dio dos bases por bolas y tiró dos wild pitch, pero ponchó a tres bateadores para dejar a corredores en segunda y tercera. Permitió un jonrón con un out al dominicano Noelvi Marte en el tercero, pero se estabilizó a partir de ahí, retirando a los últimos ocho que enfrentó.