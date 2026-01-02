Panameño tras la huella de Mariano Rivera

Con tino y suerte en casi todos sus extranjeros, la directiva de los Jaguares de Nayarit presume en el panameño, Sadrac Franco (3-0, 8, 1.40), una grata sorpresa como cerrador.

CIUDAD DE MÉXICO._ Con tino y suerte en casi todos sus extranjeros, la directiva de los Jaguares de Nayarit presume en el panameño, Sadrac Franco (3-0, 8, 1.40), una grata sorpresa como cerrador.

En Panamá todos los niños sueñan con seguir la huella de Mariano Rivera, el único inmortal del Salón de la Fama de Cooperstown elegido por votación unánime.

A no dudar, Franco fue uno de ellos y si bien es aventurado asociar sus expectativas con las de Rivera, lo que ha mostrado en la Liga Arco incrementan sus bonos como prospecto de los Gigantes de San Francisco.

TRES de tres: Muy criticado por los aficionados de los Tomateros de Culiacán en las redes, el cubano Diosbel Arias (.250, 1, 8) cerró muy caliente la temporada regular, según cifras de .421 (19-8), un jonrón, dos dobles, 4 bases por bolas, 6 impulsadas y 4 anotadas en seis juegos.

De los seis equipos que cambiaron de mánager, los Venados de Mazatlán y Tucson Baseball Team quedaron fuera. Los sobrevivientes de la “hecatombe” no son favoritos por casualidad, léase, Benjamín Gil (Charros), Gabriel Álvarez (Yaquis), Juan Castro (Naranjeros) y Luis Carlos Rivera (Jaguares), en ese orden.

Aunque lejos de la producción en su verano de estreno en la LMB con los Acereros de Monclova (.373, 10, 41), el cátcher de los Yaquis, Santiago Chávez (.233), implantó marcas personales en hits (35), dobles (8), jonrones (3), producidas (17) y anotadas (17)..

UN día como hoy, en 1977 - El comisionado Bowie Kuhn suspende al dueño de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, por un año debido a acusaciones de manipulación en la contratación del agente libre Gary Matthews. Sin embargo, los Bravos pueden conservar al jardinero.

En 1979- Un toque de bola de Ramón “Abulón” Hernández impulsó la carrera que puso fin a un duelo de 20 innings y los Mayos de Navojoa derrotaron a Águilas de Mexicali, 1x0, en el primer juego de una doble cartelera. Ganó Antonio Pollorena.

En el segundo, que empezó después de la medianoche en Navojoa, Mexicali devolvió el score, 1-0, pero en siete episodios, para calificar a los playoffs, con victoria para Willie Moller.

Mañanitas para Édgar Martínez (62), Greg Swindell (60), Royce Clayton (55) y Fernando Tatis Jr. (26).

-“Siempre debo consultar la opinión pública; nunca se equivoca”.- Luis XVI de Francia.

ENTRE suspensivos.- Los Yaquis añadieron a su elenco al dominicano Domingo Leyba-así, con error ortográfico--, un carabinero de .182, un bambinazo y 7 empujadas en la Lidom en el presente ciclo, pero de .306, 11 cuadrangulares y 56 fletados a la goma en la LMB para los Olmecas de Tabasco en 2025... Leyba tomó el lugar del japonés Taike Sekine (.167, 0, 5), campeón de bateo de la LMP en 2023-2024 que ya se fue... En Mexicali, algunos aficionados llevan rato atizando una campaña contra Dío Alberto Murillo, supuestamente porque invierte poco y “gana mucho” cada invierno en un equipo que no es campeón desde 2016-2017... Piden que se vaya, así tal cual, como si el hombre fuese empleado de él mismo que es el propietario. ¡Nomás!... Los “emplumados”, que ahora están ocupados en Ciudad Obregón, llevan siete años seguidos avanzando a postemporada, pero sin pasar del primer playoffs en cinco de las anteriores seis... Mientras en Tepic, todavía hay quién pregunta por el cubano- mexicano, Randy Arozarena, al estelar jardinero de los Marineros de Seattle lo confirmaron para la selección nacional, rumbo al Clásico Mundial 2026. El año pasado, allá por septiembre, un funcionario del gobierno de Nayarit cometió una “indiscreción”, diciendo que Arozarena iba a jugar 10 juegos con los Jaguares.

rl4460520@gmail.com