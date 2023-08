El mismo día que los Astros de Houston recuperaron su as de la temporada pasada, su as actual no iba a ser eclipsado.

Framber Valdez lanzó un juego sin hits dominante contra los Guardianes de Cleveland en la victoria 2-0 del martes por la noche, mostrando exactamente cuán formidable será la rotación 1-2 de Houston ahora que Justin Verlander está de regreso.