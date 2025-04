“Con el corazón destrozado quiero darles mis condolencias a todos y quiero dármelas yo también, porque tengo familia que todavía no ha aparecido, y la esperanza es lo único que podemos mantener ahora”, manifestó Martínez mediante un video en las redes sociales. “Espero que todos sigan orando, como nos conocen en nuestro país, un país que ora mucho y que se mantiene unido, y ojalá que nuestros familiares aparezcan y los que han fallecido ya, que nuestras condolencias y nuestras oraciones lleguen a cada miembro de cada familia en la República Dominicana”.

SANTO DOMINGO._ Pedro Martínez , ex lanzador miembro del Salón de la Fama, reveló el miércoles que tiene familiares desaparecidos que estaban dentro de un club nocturno de Santo Domingo cuando el techo de éste colapsó.

Las autoridades confirmaron que dos ex peloteros de las Grandes Ligas, el lanzador Octavio Dotel y el utility Tony Blanco, estaban entre los fallecidos. También murió Nelsy Cruz, la gobernadora de la provincia de Monte Cristi en el país y hermana de Nelson Cruz, siete veces elegido al Juego de Estrellas.

Decenas de personas vestidas de negro y blanco acudieron a una funeraria el miércoles para rendir homenaje a Dotel.

“Ha sido devastador, realmente ha entristecido al país, éste es un duelo nacional, porque en el corazón de todos los dominicanos (duelen) tantas vidas perdidas. No se recuerda cuando haya sucedido algo así, en un solo día”, manifestó el ex ministro de deportes Danilo Díaz, en declaraciones al canal CDN. “La verdad que es algo que no ha dejado a todos muy impactados, en lo personal, hay gente muy querida. Aquí estaba dando el pésame a los familiares de Octavio Dotel, que tuve la oportunidad de conocerlo personalmente cuando fui ministro de deportes, una persona que apostó a su país, creyó en su país, y vivía aquí en República Dominicana, invirtió aquí en República Dominicana, ha hecho su familia aquí en República Dominicana”.

Entre los asistentes al funeral se encontraba el miembro del Salón de la Fama David Ortiz, una de las máximas figuras en la historia de los Medias Rojas de Boston.

El club Jet Set estaba lleno de músicos, deportistas profesionales y funcionarios del gobierno cuando comenzó a caer polvo del techo, sobre las bebidas de los asistentes. Minutos después, todo el techo colapsó.

Losas de concreto mataron a algunos instantáneamente y atraparon a decenas de personas más en una pista donde cientos habían estado bailando en un animado concierto de merengue.

(Con información de MLB)