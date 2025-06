Según un informe publicado por The Athletic, un frustrado apostador deportivo estuvo detrás de las amenazas de muerte dirigidas a Lance McCullers Jr. y su familia después de una mala salida del derecho contra los Rojos de Cincinnati el 10 de mayo.

Un portavoz del Departamento de Policía de Houston declaró a The Athletic que el apostador estaba “frustrado y ebrio cuando arremetió en las redes sociales” tras la presentación de McCullers, en la que permitió siete carreras en la primera entrada consiguiendo sacar un solo out. El Departamento de Policía de Houston determinó que la amenaza no era creíble.

La policía informó que se reserva la identidad del sospechoso ya que aún no se han presentado cargos. El individuo se mostró arrepentido y pidió que los investigadores transmitieran sus disculpas a la familia de McCullers, según la policía.

Tras su apertura del 10 de mayo –su segunda apertura desde una ausencia de dos años y medio debido a una cirugía mayor en el brazo– McCullers y el mánager de los Astros, el puertorriqueño Joe Espada, se dirigieron a los medios para hablar sobre las amenazas de muerte emitidas en redes sociales hacia McCullers y su familia.